Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,91 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 22 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 46,91 грн за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,45 грн/дол., а євро - 46,91/46,93 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 21 травня подешевшав на 5 копійок і становить 41,65 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складає 47,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 46,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський вважає, що в другій половині 2025 року гривня впаде до 42,5-43 гривень. Водночас він не виключає, що девальвація прискориться наприкінці літа.

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital вважають, що девальвація гривні відбуватиметься повільніше, ніж очікувалося, і на кінець поточного року курс долара в Україні може досягти позначки в 44 гривні.

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