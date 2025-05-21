Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,39 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 21 травня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 47,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 46,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 21 травня, зріс на 22 копійки до 47,39 гривні.

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Нацбанк встановив 21 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 46,65 грн за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

У свою чергу видання Bloomberg пише, що долар падає на світовій арені. Трейдери зосередилися на зустрічі "Групи семи" в пошуках ознак того, що адміністрація нинішнього президента США Дональда Трампа прагне до ослаблення американської валюти.

Так, индекс Dollar Spot Index упал на 0,4% 21 мая, снижаясь третий день.

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