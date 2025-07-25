Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 28 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,78 гривні за долар. Тобто українська валюта послабилася на одну копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,79/41,82 грн/дол., а євро - 48,99/49,01 грн/євро.

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В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,68 гривні за долар, а продати долар можна було за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 49,25 гривні, а курс продажу - 49,10 гривні за одиницю європейської валюти.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" 25 липня не змінився і залишився на рівні 41,95 гривні за долар. При цьому курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складав 49,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

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