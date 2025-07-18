Купівельна спроможність гривні вища, ніж це показує офіційний курс.

Українська гривня залишається хронічно недооціненою валютою, причому значно недооціненою. Останні вимірювання за так званим "індексом Біг-Мака" показують, що курс нашої валюти мав би бути вищим на 47,5%. Про це пише The Economist, аналізуючи дані за липень 2025 року.

Видання зазначає, що на момент проведення дослідження популярний бургер "Біг Мак" коштував у США 6,01 долара, тоді як в Україні – 132 гривні. Якщо виходити з ідеї, що "Біг Мак" мав би коштувати однаково в усьому світі, тоді за вказаних цін в Україні і США доллар мав би коштувати 21,96 гривні. Оце і є "індекс Біг Мака". Але офіційний курс української валюти насправді складає 41,86 гривні за долар - на 47,5% менше за "індекс Біг Мака".

За розрахунками The Economist, на сьогодні національна валюта України посіла восьме місце у рейтингу найбільш недооцінених у світі. Перед українською гривнею у рейтингу найбільш недооцінених валют розташувалися: єгипетський фунт (недооцінений на 57,9%), індонезійська рупія (57%), індійська рупія (56,2%), тайванський долар (55,7%), в'єтнамський донг (51,6%), філіппінський песо (50,4%) та південноафриканський ранд (49,8%).

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Водночас до переоцінених світових валют аналітики зарахували: швейцарський франк, уругвайський песо, норвезьку крону, шведську крону, данську крону, євро та британський фунт.

Видання The Economist винайшло "індекс Біг Мака" у 1986 році. Він заснований на ідеї того, що "Біг Мак" міститить широкий асортимент продуктів місцевого виробництва і тим самим мав би слугувати показником реальної купівельної спроможності валюти, яка не завжди дорівнює офіційному курсу валюти. Хоча загалом "індекс Бік Мака" вважається жартівливим показником, він насправді відображає певні економічні тенденції в країні, що, наприклад, добре видно за списком найбільш недооцінених і найбільш переоцінених валют.

Курс долара в Україні

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець січня 2025 року, за "індексом Біг-Мака" за 1 долар мали б давати 20,73 гривень. Тоді як офіційний курс гривні до "зеленого" тоді становив 41,93 гривні за долар.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 18 липня, знизився на 15 копійок і складає 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

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