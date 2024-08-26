Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,18 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 27 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також втратила в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 46,18 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 34 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,34/41,39 грн/дол., євро – 46,17/46,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 26 серпня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 46,10 гривні за євро.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський не прогнозує кардинальних змін курсу долара до кінця серпня. За його словами, усі події з курсом на ринку почнуться не раніше вересня, але й тоді експерт не очікує якихось стрибків курсу, пов'язаних із перекосом попиту і пропозиції, тому що регулятор такого не допустить.

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