Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 26 серпня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 46,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, євро – за курсом 45,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився незмінним і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 21 копійку і становить 46,51 гривні.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 8 копійок і складає 41,50 гривні за долар в середньому (продати долар можна за 41,43 гривні). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 46,25 гривні за євро (курс продажу – 46,05 гривні).

Національний банк України встановив на понеділок, 26 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,84 гривні за євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

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