Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,56 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 21 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,56 гривень за один євро. Таким чином, гривня зміцнилася одразу на 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,24/41,26 грн/дол., євро – 43,55/43,56 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 20 листопада знизився на 6 копійок і становить 41,60 грн за долар. Курс євро сьогодні не змінився і становить 44,20 грн за євро.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс купівлі та продажу готівкового долара до 22 листопада в банках України буде в межах від 40,90 до 41,80 гривні, а в обмінниках - від 41,10 до 41,75 гривні. Курс готівкового євро, на думку експерта, в банках перебуватиме в межах коридору купівель і продажів від 43,10 до 44,70 гривні, а в обмінниках - від 43,40 до 44,60 гривні.

Також експерти дали українцям свої поради стосовно того, продавати чи купувати долар та євро.

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