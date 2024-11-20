Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 20 листопада, знизився на 6 копійок і становить 41,60 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і становить 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в середу складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 20 копійок – до 44,25 грн.

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Нацбанк встановив на 20 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. При цьому офіційний курс євро встановлений на рівні 43,69 гривень за один євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,60 грн/дол., що на 8 копійок дешевше за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,55 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 5 копійок – до 44,15 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

Також економічні експерти дали українцям свої поради стосовно того, що робити з валютою на цьому тижні, щоб отримати найбільшу вигоду - продавати чи купувати долар та євро.

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