Нацбанк знову посилив гривню: офіційний курс долара на кінець тижня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,51 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 31 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок.

Щодо європейської валюти гривня теж посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,51 грн за один євро, тобто гривня зросла також на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,78/41,81 грн/дол., а євро – 43,48/43,50 грн/євро.

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Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 30 січня знизився на 15 копійок і становить 42,15 грн за долар. Курс євро, в свою чергу, подешевшав одразу на 25 копійок і складає 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,55 грн, а євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме в стані "ремісії". На думку банкіра, загальні курсові коливання нагадуватимуть події поточного тижня, а офіційний курс коливатиметься в коридорі 42-42,3 гривні за долар.

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