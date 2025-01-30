Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,19 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 30 січня, знизився на 15 копійок і становить 42,15 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, подешевшав одразу на 25 копійок і складає 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,55 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер знизився на 18 копійок до 42,19 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 30 січня, знизився на 20 копійок – до 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 30 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок. Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,62 грн за один євро, тобто гривня зросла на 16 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці знизився до 42,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,04 грн. Курс готівкового євро сьогодні складає 44,10 грн/євро, а курс продажу - 43,90 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору - від 41,65 до 42,50 грн/дол., а в обмінниках - від 41,70 до 42,35 грн/дол.

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