Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 16 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 46,61 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 42 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,17/41,20 грн/дол., а євро – 46,63/46,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 15 квітня знизився на 15 копійок і становить 41,40 гривні за долар, а курс євро знизився на 25 копійок – до 47,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,70 гривні, а євро - за курсом 46,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що наразі гривня залишається на 1,5% міцнішою, ніж на початку року. Незначне ослаблення навряд чи свідчить про перехід НБУ до поступового ослаблення курсу гривні. Водночас НБУ не залишається нічого іншого, як ослаблювати гривню відносно євро, реагуючи на світові тенденції, і збільшувати різницю у вартості цих валют для українського ринку.

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