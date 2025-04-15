Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 47,39 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 15 квітня, знизився на 15 копійок і становить 41,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 25 копійок – до 47,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,70 гривні, а євро - за курсом 46,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подешевшав на 18 копійок і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 15 квітня, залишився незмінним – 47,39 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 15 квітня знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,90 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав також на 10 копійок і складає 47,40 гривні за євро. Водночас, продати європейську валюту можна за курсом 46,30 гривні за євро.

Національний банк України встановив 15 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції: офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 47,03 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок. Таким чином, євро знову оновив історичний максимум за офіційним курсом.

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