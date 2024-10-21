Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,81 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 22 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також знизилася в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,33 грн/дол., євро – 44,85/44,86 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 21 жовтня залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар, а курс євро сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 45,40 грн за євро.

Заступник голови Нпціонального банку України Юрій Гелетій розповів, що закладений у проекті державного бюджету на 2025 рік курс долара на рівні 45 гривень є розрахунковим показником. За його словами, Нацбанк не публікує курсових прогнозів і не прив'язується до курсового показника в бюджеті, тому дати оцінку реалістичності такого курсового прогнозу експерт не може.

Також експерти дали українцям поради щодо того, що робити з валютою цього тижня - продавати чи купувати долар та євро.

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