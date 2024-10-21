Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 21 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 45,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 45,05 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,45 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 5 копійок і складає 45,35 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівнві 45,20 грн/євро.

НБУ встановив 21 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня незначно зміцнилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,73 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

У свою чергу Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що на готівковому валютному ринку долар буде в межах 41,2-41,7 грн/дол.

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