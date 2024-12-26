Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,51 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 27 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,84 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також незначно зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,51 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,83/41,87 грн/дол., євро – 43,51/43,53 грн/євро.

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Курс долара у "ПриватБанку" 26 грудня залишився на попередньому рівні і становить 42,20 грн за долар. Курс євро також не змінювався і складає 44,30 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 грн, а євро – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

У перші дні нового року ситуація на валютному ринку матиме всі ознаки стабільності, і офіційний курс може коливатися в рамках 41,8-42,1 грн/дол., прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, завдяки режиму "керованої гнучкості" та тактиці на стримування інфляції, в результаті яких попит і пропозиція більш-менш збалансовані.

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