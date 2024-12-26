Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 26 грудня, залишився на попередньому рівні і становить 42,20 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінювався і складає 44,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 грн, євро – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер складає 42,19 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний і становить 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,20 грн/дол., а продати долар можна за 42,10 грн. Курс готівкового євро складає 44,20 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

В Україні зріс попит на валюту з боку населення, що стало головним чинником додаткового тиску на обмінний курс та призвело до подорожчання долара, про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, опублікованому Національним банком.

Зокрема, зазначається, що чистий попит на валюту зростає з огляду на відновлення економіки та пожвавлення імпорту. При цьому НБУ має можливість покривати дефіцит валюти та згладжувати надмірні курсові коливання.

У свою чергу голова правління "Глобус Банку Сергій Мамедов вважає, що у першому кварталі 2025 року курсові показники долара та євро навряд чи вийдуть з-під контролю, а всі основні етапи девальвації гривні можуть відбуватися за аналогією 2024 року.

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