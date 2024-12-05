Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,81 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 6 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,81 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,53/41,56 грн/дол., євро – 43,84/43,86 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 5 грудня знизився на 5 копійок і становить 41,90 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься новизною: курсові коливання залишатимуться в межах тренду поступового зростання, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, наразі всі економічні чинники, що можуть позначитися на курсових показниках, перебувають в площині позитиву.

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