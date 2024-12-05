Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 5 грудня, знизився на 5 копійок і становить 41,90 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер подешевшав на 18 копійок – до 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 19 копійок – до 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,80 грн/дол., що на 3 копійки нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 2 копійки і складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

Нацбанк встановив на 5 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,70 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Експерти традиційцно дали українцям поради стосовно того, що робити з валютою - продавати чи купувати долар та євро, а також на чому краще заробляти.

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