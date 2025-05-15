Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 16 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,38 грн за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,49/41,52 грн/дол., а євро - 46,46/46,47 грн/євро.

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Курс долара у "ПриватБанку" 15 травня подорожчав на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 15 копійок і складає 46,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 45,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наразі відсутні загрози для якихось стрімких валютних змін. За його прогнозом, основні коливання долара і євро відбуватимуться в коридорах 41,4 - 41,8 гривні за долар та 45,5 - 47 гривні за євро.

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