Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 47,17 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 15 травня, подорожчав на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку подорожчав на 15 копійок і складає 46,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 45,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 15 травня, зріс до 47,17 гривні.

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Нацбанк встановив 15 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,54 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 46,59 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 50 копійок.

Курс долара в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,80 гривні за долар, а продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро сьогодні подорожчав на 28 копійок і складає 46,98 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,18 гривні за євро.

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