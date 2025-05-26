Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 27 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,30 грн за один євро, тобто гривня втратила 31 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,56/41,59 грн/дол., а євро - 47,29/47,30 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

За словами члена правління, директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, минулого тижня на міжбанківському валютному ринку України зберігався вузький курсовий коридор: спочатку курс коливався в межах 41,39–41,57 грн/дол., а в наступні дні демонстрував поступову стабілізацію, що свідчить про відсутність тиску на валюту.

Вона зазначила, що за умови відсутності непередбачуваних зовнішніх чи внутрішніх шоків очікуємо відносну стабільність курсу долара до гривні протягом останнього тижня травня.

26 травня євро сягнув місячного максимуму щодо долара. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від введення 50%-их мит на товари з ЄС з 1 червня.

Як повідомило видання Reuters, долар продовжив падіння відносно широкого спектра інших валют, оскільки відмова Трампа від своєї політики, а також його масштабний законопроєкт про скорочення витрат і податків, що перебуває на стадії розробки, відвернули інвесторів від американських активів.

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