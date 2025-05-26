Долар втрачає позиції по відношенню до ієни і франка.

У понеділок, 26 травня, євро сягнув місячного максимуму щодо долара. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від введення 50%-их мит на товари з ЄС з 1 червня.

Видання Reuters пише, що долар продовжив падіння відносно широкого спектра інших валют, оскільки відмова Трампа від своєї політики, а також його масштабний законопроєкт про скорочення витрат і податків, що перебуває на стадії розробки, відвернули інвесторів від американських активів.

Євро піднявся на 0,55% і досяг позначки 1,1418 долара вперше з 29 квітня. Стерлінг виріс на 0,39% до найвищого рівня з лютого 2022 року.

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Ієна і швейцарський франк були загалом слабкими на тлі поліпшення настроїв на ринку, але вони все ж таки зміцнилися щодо долара США. Курс долара знизився на 0,24% до 142,23 ієни, найнижчого рівня за місяць, а курс франка опустився до 2-1,5-тижневого мінімуму 0,8193.

Індекс долара, який відстежує курс валюти щодо шести інших валют, опустився на 0,15% до 98,93, продовживши падіння на 1,9% минулого тижня.

Крім того, найширший індекс світових акцій MSCI зріс на 0,2%. Пан'європейський індекс акцій востаннє піднімався на 1%, відновившись до рівня, на якому він торгувався до того, як Трамп погрожував запровадити 50%-ві мита на європейські товари.

Мита Трампа проти ЄС - головні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення відкласти введення мит щодо ЄС до 9 липня, після розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка попросила дати їй більше часу для досягнення угоди.

9 липня закінчується 90-денна пауза у введенні Трампом 2 квітня мит щодо ЄС і більшості інших торгових партнерів.

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