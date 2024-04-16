Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,12 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 17 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,57 грн/долл., таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо євро національна валюта дещо подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,12 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,56/39,58 грн/дол., євро – 42,08/42,09 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 16 квітня, зріс на 15 копійок – до 39,80 гривні за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,30 гривні за долар. Середній курс євро до гривні після вихідних не змінився і складає 42,80 гривні за євро, продати євро можна за курсом 42,10 гривні.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 16 квітня, зріс на 25 копійок і становить 39,80 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,85 гривні за євро.

Слід зазначити, що аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні в більшості кас банків до 19 квітня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 38,70 до 40 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 38,60 до 39,95 грн/дол.

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