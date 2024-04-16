Долар зріс на 25 копійок.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 16 квітня, зріс на 25 копійок і становить 39,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,20 грн, євро - за курсом 41,85 грн за одиницю іноземної валюти. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 39,68 грн.

Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний і становить 42,55 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок - до 39,75 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,60 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу - 42,65 грн/євро).

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, у період до 19 квітня котирування американської валюти на міжбанку будуть у межах від 39,15 до 39,80 грн/дол., а курс євро на українському міжбанку в цей період буде в межах від 41,42 до 42,75 грн/євро.

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