Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 16 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 гривні за долар, тобто українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,80 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,78/41,81 грн/дол., а євро - 48,79/48,81 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках середій курс долара сьогодні вранці становила 41,75 грн/дол., а продати американську валюту можна за курсом 41,67 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складав 49,25 грн/євро, а курс продажу - 49,10 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 15 липня подорожчав на 4 копійки й становить 41,99 гривні за долар, а курс європейської валюти зріс на 5 копійок та складав 49,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

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