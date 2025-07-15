Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 15 липня, подорожчав на 4 копійки і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 15 липня, також не змінився і складає 49,26 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 15 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,84 гривні за долар, тобто українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,90 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках 15 липня залишився на рівні 42,05 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і складає 49,28 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,58 гривні за євро.

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