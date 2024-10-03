Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 4 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,52 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,20/41,22 грн/дол., євро – 45,51/45,52 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 3 жовтня залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 46,10 грн за євро.

Українців у жовтні очікує сезонне пожвавлення валютного ринку через збільшення попиту і пропозиції, при цьому курс долара навряд чи різко зміниться. За словами керівника служби продажів казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрія Крохмаля, це буде відображати традиційну для цього періоду часу активізацію імпортерів (насамперед електроніки та споживчих товарів), а також експортерів (зокрема аграріїв).

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