Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 3 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 46,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 45,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 22 копійки – до 46,08 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 3 копійки і складає 41,48 гривні за долар в середньому, а продати долар можна за 41,42 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 9 копійок і складає 46,10 гривні за євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,90 гривні за євро.

НБУ встановив на 3 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,71 гривні за євро.

Також експерти дали українцям поради, що робити з валютою на цьому тижні - продавати чи купувати.

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