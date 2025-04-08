Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,03 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 9 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,17 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,03 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,18/41,21 грн/дол., а євро – 45,09/45,11 грн/євро.

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Курс долара у "ПриватБанку" 8 квітня подешевшав на 10 копійок і становить 41,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав одразу на 30 копійок до 45,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,65 гривні, а євро - за курсом 44,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що Нацбанк встановив на сьогодні офіційний курс гривні на рівні 41,08 грн/дол., що є цьогорічним рекордом, та зменшив інтервенції до мінімуму від початку року. Зростання планових обсягів міжнародної фінансової допомоги у 2025 році може означати, що НБУ ще тривалий час утримуватиме курс гривні до долара на високому рівні.

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