Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,66 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 8 квітня, подешевшав на 10 копійок і становить 41,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав одразу на 30 копійок до 45,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,65 гривні, а євро - за курсом 44,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 8 квітня, подешевшав на 21 копійку – до 45,66 гривні.

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Нацбанк встановив 8 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,08 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. За даними на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня значно посилила позиції. Офіційний курс євро встановлений на рівні 45,05 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 50 копійок.

Курс долара в банках України сьогодні знизився на 8 копійок і в середньому становить 41,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,75 гривні за долар.

Водночас, середній курс євро подешевшав на 20 копійок і складає 45,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 44,70 гривні за євро.

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