Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,73 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 21 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня незначно зміцнилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,73 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,22/41,25 грн/дол., євро – 44,77/44,79 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подешевшав на 9 копійок і складає 41,40 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,47 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 12 копійок і складає 45,30 грн/євро (курс продажу – 45,11 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 18 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 45,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро - за курсом 44,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: