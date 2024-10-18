Продати долар можна в середньому за курсом 41,08 грн, євро – 44,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 18 жовтня, зріс на 4 копійки – до 41,54 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,08 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 10 копійок і складає 45,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,75 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подешевшав на 9 копійок і складає 41,40 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,47 грн).

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Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 12 копійок і складає 45,30 грн/євро (курс продажу – 45,11 грн/євро).

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 18 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,24 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,79 грн/євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наприкінці жовтня коридори валютних змін складуть 41,1-41,5 грн/дол. та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,7 грн/дол. і 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

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