Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,99 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 24 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,99 грн/євро, тобто гривня зросла одразу на 16 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,41/41,44 грн/дол., євро – 46,04/46,08 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 23 вересня залишився на попередньому рівні і складає 41,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, зріс на 5 копійок і складає 46,60 грн за євро.

До кінця 2024 року долар може перебувати в діапазоні 41,3-41,7 грн/дол., прогнозує президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. За його словами, на курс валюти цьогоріч можуть вплинути низка факторів – зокрема, надходження іноземної фінансової допомоги, переговорний процес, вибори у США тощо.

Також експерти дали українцям поради, що робити з валютою - продавати чи купувати долари та євро.

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