Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 46,73 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 23 вересня, залишився на попередньому рівні і складає 41,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, зріс на 5 копійок і складає 46,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 45,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 46,73 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні не змінився і складає 41,73 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 2 копійки і складає 46,64 грн/євро (курс продажу – 46,50 грн/євро).

НБУ встановив на 23 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанка щодо євро на понеділок встановлений на рівні 46,15 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

При цьому президент Асоціації українських банків Андрій Дубас вважає, що до кінця 2024 року долар може перебувати в діапазоні 41,3-41,7 грн/дол.

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