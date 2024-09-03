Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 4 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також знизилася в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,54 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,34/41,36 грн/дол., євро – 45,64/45,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,31 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 1 копійку і складає 45,85 грн/євро (курс продажу – 45,70 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 3 вересня, зріс на 5 копійок і складає 41,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні незмінний і складає 45,90 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол., а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол.

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