Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 45,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 3 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 45,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,30 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,31 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 1 копійку і складає 45,85 грн/євро (курс продажу – 45,70 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 3 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,10 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,46 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 2 вересня, знизився на 5 копійок і складав 41,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові учора подешевшав на 15 копійок і складав 45,90 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: