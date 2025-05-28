Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, а євро – 46,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 28 травня, подорожчав на 3 копійки і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 47,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,80 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,47 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,35 грн/євро, а курс продажу - 47,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 28 травня, складає 108 801 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 540 200 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 28 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,68 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також трохи послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,31 грн за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

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