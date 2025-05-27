Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 28 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,68 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також трохи послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,31 грн за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,67/41,70 грн/дол., а євро - 47,36/47,38 грн/євро.

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В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,47 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 47,37 грн/євро, а курс продажу - 47,20 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 27 травня зріс на 10 копійок і становить 41,80 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту можна було 27 травня за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривні за одиницю іноземної валюти. До того ж курс долара на карткові розрахунки у банку становив 41,84 грн, а євро – 47,85 грн.

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