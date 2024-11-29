Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 2 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,58 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,90 гривень за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,59/41,61 грн/дол., євро – 43,93/43,93 грн/євро.

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Курс валют в Україні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,82 грн/дол., що на 11 копійок дешевше за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,75 грн.

Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і становить 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,19 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 29 листопада, залишився на попередньому рівні і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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