Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, а євро - 43,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України в п'ятницю, 29 листопада, залишився на колишньому рівні й в середньому становить 41,90 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 44,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,75 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,82 грн/дол., що на 11 копійок дешевше за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і становить 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,19 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 29 листопада, становить 95 928,92 дол. У гривні її ціна сьогодні становила 3 982 950,88 грн.

Курс долара - останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 29 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол. Таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлено на рівні 43,86 гривень за один євро, тобто гривня подешевшала на 6 копійок.

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