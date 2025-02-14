Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 14 лютого, знизився на 4 копійки і становить 41,95 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 43,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, євро – за курсом 42,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю залишився незмінним і складає 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 14 лютого, подорожчав до 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,00 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 41,90 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

А курс євро, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівлі та продажу від 42,30 до 43,90 грн/євро, в обмінниках фінкомпаній - від 42,40 до 43,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 14 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,80 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,44 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок.

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