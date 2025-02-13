Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 14 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,80 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,44 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,74/41,77 грн/дол., а євро – 43,38/43,39 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 13 лютого зріс на 9 копійок і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро подорожчав на 20 копійок і складає 43,75 гривні за євро. Продати американську валюту можна за курсом 41,39 гривні, а євро – за курсом 42,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня коливання курсу на валютному ринку можуть бути незначними і досить мізерними, а між курсами міжбанку та готівкового ринку буде досягнуто паритету.

Коридори валютних змін банкір очікує в межах 41,8-42,2 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро на міжбанку та 41,8-42,3 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро на готівковому ринку.

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