Курс євро сьогодні становить 41,00 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 24 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро при цьому здешевшав на 20 копійок - до 41,00 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

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Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

Курс долара в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 24 червня, залишився на попередньому рівні – 37,30 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 7 копійок і становить 41,00 грн/євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня, з 26 червня по 2 липня, готівковий валютний ринок перебуватиме у стані "відносного спокою": так, за незначних поточних курсових коливань, які не перевищать 0,5 грн, курсові рамки матимуть такий вигляд: 37-38 грн/дол. та 40-41,5 грн/євро.

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