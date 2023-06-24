Продати долар в середньому можна за курсом 36,70 грн, євро - 40,30 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 24 червня, вчергове залишився на попередньому рівні – 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 7 копійок і становить 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,70 грн за дол., євро – 40,30 грн за євро.

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Курс долара в Україні - прогноз

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом головного дилера департаменту казначейства і глобальних ринків "ОТП Банку" Антона Курінного, курс долара в Україні у липні 2023 року навряд чи сильно зміниться, істотних коливань курсу на готівковому ринку в другий місяць літа бути не повинно. За його словами, через припинення діяльності багатьох сірих схем виведення неофіційних доходів, ринок готівкової валюти помітно стабілізувався і непомітні різкі коливання.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що у липні ситуація на готівковому валютному ринку, скоріше за все, буде прогнозованою та стабільною: готівковий курс ймовірно коливатиметься в рамках 36,7-37,7 грн/дол. і 40-41,5 грн/євро.

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