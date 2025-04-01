Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро - 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 1 квітня, подешевшав на 10 копійок і становить 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на рівні попереднього показника - 45,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 44,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на рівні попереднього показника - 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 1 квітня, також не змінився і становить 45,25 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 1 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,42 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 44,83 гривні за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що за відсутності суттєвих змін в економіці курс долара у квітні 2025 року коливатиметься в межах 41,5 - 42,3 гривні за долар.

За його словами, у квітні на валютний ринок впливатимуть монетарні заходи НБУ з підтримки гривні та зниження тиску споживчих цін, активна "поведінка" аграрного сектору, що реалізовуватиме надлишок валюти, а також загальний стан економіки країни.

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