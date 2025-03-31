Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,83 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 1 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,42 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 44,83 грн за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,38/41,41 грн/дол., а євро – 44,73/44,75 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 31 березня знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,78 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,18 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні зріс на 7 копійок і складає 45,17 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 31 березня залишився на рівні попереднього показника - 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку також не змінився і складає 45,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 44,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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