Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 20 лютого, зріс на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні здорожчав також на 10 копійок і складає 43,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро – за курсом 42,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер подорожчав до 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 20 лютого, також зріс – до 44,05 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 20 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,68 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок. Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, не змінилася: офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,47 гривні за один євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Член Ради Національного банку Василь Фурман зазначав, що регулятор не ставить перед собою конкретної мети щодо рівня курсу валют. Проте, за його словами, можна очікувати, що у 2025 році курсові коливання будуть помірними, і в цілому ситуація на валютному ринку в Україні у 2025 році обіцяє бути стабільною та прогнозованою.

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