Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 20 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,68 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, не змінилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,47 грн за один євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні , а євро – 43,49/43,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 19 лютого зріс на 2 копійки і в середньому становить 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні не змінився і складає 43,90 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,30 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 19 лютого зріс на 6 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 43,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро – за курсом 42,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

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