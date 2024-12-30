Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,19 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 30 грудня, зріс на 5 копійок і становить 42,25 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 42,19 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 20 копійок і становить 44,25 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 30 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,94 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що курс долара до гривні протягом 2025 року буде коливатися з періодами зростання та зниження, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46-47 грн/дол

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук повідомляв, що протягом 2025 року послаблення гривні буде не більшим за 10-12%. Він зазначив, що бажання НБУ послаблювати гривню найближчими місяцями буде мінімальним. За його прогнозом, наприкінці наступного року варто очікувати курс на рівні 45,7 гривні за долар.

Вас також можуть зацікавити новини: