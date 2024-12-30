Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 30 грудня, зріс на 5 копійок і становить 42,25 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 44,35 грн за євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.
Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 42,19 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 20 копійок і становить 44,25 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Нацбанк встановив на 30 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,94 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.
Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що курс долара до гривні протягом 2025 року буде коливатися з періодами зростання та зниження, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46-47 грн/дол
Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук повідомляв, що протягом 2025 року послаблення гривні буде не більшим за 10-12%. Він зазначив, що бажання НБУ послаблювати гривню найближчими місяцями буде мінімальним. За його прогнозом, наприкінці наступного року варто очікувати курс на рівні 45,7 гривні за долар.