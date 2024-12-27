Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,75 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 30 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,94 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,75 гривень за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,95/41,99 грн/дол., євро – 43,77/43,80 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 27 грудня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,25 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подешевшав на 5 копійок і становить 44,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 27 грудня, залишився на попередньому рівні і становить 42,20 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінювався і складає 44,30 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: